Rifacimento del sistema fognario: lavori e disagi in via Vocca, durante la riapertura delle scuole

Lavori in corso e disagi per il traffico, in via Vocca, dove è sito il plesso scolastico Medaglie d'Oro: proprio in quel tratto, infatti, è in corso l'intervento per il rifacimento del sistema fognario da parte di Salerno Sistemi che è stato autorizzato dal Comune. Le famiglie dei piccoli alunni, con la riapertura della scuola, ovviamente si troveranno a far i conti con le restrizioni alla circolazione disposte nella zona che sarà caratterizzata, senza dubbio, da caos al suono della prima campanella.

Il commento di Avella

"E’ sorprendente come anche iniziative necessarie e positive diano luogo a disagi, problemi, polemiche e malcontenti. - ha osservaro il consigliere comunale Rino Avella- Il rifacimento del sistema fognario da parte di Salerno Sistemi è stato autorizzato dal Comune. Con enorme superficialità e con evidente sottovalutazione dei fatti, si è determinata la situazione attuale: il cantiere invade via Vocca proprio nelle ore in cui si apriranno i cancelli delle scuole. Lì è frequentatissimo il plesso ‘Medaglie d’Oro’. Prevedibile il caos già dalle prime ore di lunedì mattina. E’ mancata l’opera di coordinamento tra settori tanto invocata e promessa. Ancora una volta i fatti smentiscono le intenzioni". Lo stesso consigliere, facendosi portavoce delle istanze dei residenti, letteralmente imbufaliti, rivolge il suo appello "a chi ha la responsabilità", affinchè ponga subito rimedio "a questa ennesima brutta figura".