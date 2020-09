Lavori al canale fognario: limitazioni al traffico in via Irno e Ogliara

Disagi in vista, per gli automobilisti, in via Irno e Ogliara, per consentire lavori di ripristino di un canale fognario in via Irno. Dalle ore 8 del 7 settembre alla sera del 10 settembre, infatti, è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in via Irno, nel tratto compreso tra l'uscita Fratte della tangenziale urbana e l'intersezione con via Carlo Gatti. Per effetto di tale provvedimento, i veicoli diretti a Fratte verranno instradati sul ponte Rouen e da lì in via Gramsci.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Ogliara

Nell'ambito dei lavori di riqualificazione del quartiere Ogliara, in via di Ogliara (tratto compreso tra via Postiglione e il sagrato della Chiesa) sarà invece istituito il divieto di transito, sosta e fermata (con rimozione forzata dei veicoli) dalle ore 8 del 7 settembre fino al termine previsto entro due settimane. Per effetto di tale provvedimento, la via della Sanginella sarà resa a doppio senso di circolazione.