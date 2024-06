Proseguono i lavori nei due lotti sul Corso: arrivati gli impianti elettrici

Proseguono i lavori di restyling della pavimentazione su Corso Vittorio Emanuele. Nel primo lotto (da via Santi Martiri a via Diaz) – come mostrano le foto di Antonio Capuano – gli operai della ditta incaricata hanno iniziato a fare il massetto; mentre nel secondo lotto (da via Diaz a via dei Principati) è in corso l’installazione dei nuovi impianti elettrici. Tanta curiosità tra i passanti, mentre commercianti e residenti si augurano che i lavori possano concludersi quanto prima, in vista soprattutto della stagione estiva.