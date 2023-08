Rione Petrosino: programmata la ristrutturazione per tutti gli edifici Ex Iacp, il quartiere ringrazia Savastano

E' in programma un'importante opera di ristrutturazione per tutti gli edifici Ex Iacp del Rione Petrosino. Grazie all'impegno del consigliere regionale, Nino Savastano, l'Acer Campania (ex IACP), proprietaria della maggioranza degli appartamenti che saranno interessati all'intervento, ha inserito, infatti, i lavori nel proprio piano straordinario, deliberando lo stanziamento di fondi del proprio bilancio per 1,8 milioni di euro complessivi. In particolare, 1,2 milioni di euro saranno impegnati per la realizzazione della ristrutturazione edilizia esterna ed interna e 600 mila euro per l'adeguamento, la dotazione di impianti montascale, anche esterni, e l'eliminazione delle barriere architettoniche. Tra gli obiettivi, consentire spostamenti più agevoli, alle tante persone anziane e a chi ha difficoltà di deambulazione. I lavori saranno avviati a breve, dopo il sopralluogo dei tecnici incaricati e l'ultimazione dell'iter tecnico amministrativo già definito.

La nota dei cittadini del Rione Petrosino