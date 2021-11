Interventi a Fisciano, Palomonte e Buccino: la Provincia consegna i lavori

Consegnati diversi lavori di miglioramento della sicurezza stradale: il primo intervento riguarda la SP 24 e la SP 254 per lavori limitrofi all’Università di Salerno ricadenti nel comune di Fisciano, per l’importo netto di 145.398,34 euro. Il secondo intervento riguarda la SP 10 per lavori ricadenti in parte nel comune di Palomonte e in parte nel comune di Buccino, per l’importo netto di 61.084,88.

Parla il presidente della Provincia, Michele Strianese