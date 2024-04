Lavori alla rete fognaria: scatta il divieto di circolazione, sosta e fermata in via Luigi Guercio

Disagi in vista per i residenti di via Luigi Guercio. Per effettuare lavori di manutenzione straordinaria alla rete fognaria gestita dalla società Sistemi Salerno – Servizi Idrici SpA, è stato istituito con ordinanza del Comune di Salerno il divieto di circolazione, sosta e fermata in via Luigi Guercio (tratto compreso tra i civ. 25-27) dalle ore 22 alle 6 dei giorni 24 e 25 aprile 2024, con deviazione provvisoria del traffico veicolare proveniente da Via Guercio e da Via Pietro Capasso in direzione via A. Rotunno.