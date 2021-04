Svincolo Contursi Terme: riprendono i lavori della Fondovalle Sele

La Provincia di Salerno ha ripreso i lavori sulla Fondovalle Sele per lo svincolo di Contursi Terme e per l’adeguamento della viabilità di collegamento all’area industriale, all’area PIP e alla zona Termale. La realizzazione di questo svincolo in località “Monticello” include l’adeguamento dei tratti che collegano l'area con la SP 91, con l’area industriale del comune di Contursi Terme, con l’area PIP in località Prato e con l’intera zona termale in terreni già acquisiti dalla Provincia di Salerno attraverso opportuna procedura espropriativa. L’intervento inoltre ha la finalità di migliorare il collegamento della citata area con la S.S. 691 per il raggiungimento dell’asse autostradale E45.

Il commento

“Abbiamo ripeso i lavori dello svincolo di Contursi Terme - dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese - sospesi nel mese di novembre per le avverse condizioni atmosferiche che non consentivano le lavorazioni di realizzazione sia dei tratti in rilevato che di bonifica dei tratti in trincea, entrambi da eseguirsi con l'ausilio della stabilizzazione a calce del terreno. È impossibile proseguire con questi movimenti di terra importanti se il terreno è bagnato. A breve daremo corso alla realizzazione dell'ampliamento del viadotto sulla Fondovalle Sele e, sempre sulla stessa arteria, alla demolizione del muro di contenimento lato monte in corrispondenza delle rampe di entrata ed uscita in direzione sud del costruendo svincolo. L’intervento, coordinato dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere alla Viabilità Antonio Rescigno, è stato possibile grazie ai finanziamenti della Regione Campania, per cui ringrazio il Presidente Vincenzo De Luca per i fondi che ha messo a disposizione della Provincia di Salerno per il miglioramento della sicurezza della nostra rete viaria.”