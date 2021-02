Frana tra Salerno e Vietri e lavori, il sindaco Napoli: "Caselli autostradali gratuiti in alcune fasce orarie"

C'è stato un incontro in Prefettura a cui ha preso parte anche Autostrade Meridionali. In tale occasione è stato richiesto il pedaggio gratuito in autostrada, nel tratto percorso obbligatoriamente a causa dei lavori

Ha tenuto un sopralluogo, stamattina, presso via Croce, sul tratto della frana, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Il primo cittadino ha reso noto che ieri sera c'è stato un incontro in Prefettura a cui ha preso parte anche Autostrade Meridionali. In tale occasione è stato richiesto il pedaggio gratuito in autostrada, nel tratto percorso obbligatoriamente a causa dei lavori di messa in sicurezza tra Salerno e Vietri.

Tale risparmio per chi è al volante in ogni caso sarà previsto solo in alcune fasce orarie. "La Sam si è detta disponibile a tenere aperti i caselli, ma poi recupererà le perdite rifacendosi sui Comuni", ha spiegato il primo cittadino.