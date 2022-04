Frana a Furore: i lavori continuano, slitta la riapertura della strada

Proseguono i lavori a Furore dove, alla luce di impreviste problematiche, la ditta ha reso noto che avrà bisogno ancora di qualche giorno per l'eventuale apertura della strada, almeno a senso unico alternato.

Il disagio

Dal 29 marzo, sulla SR 366 in località Bottara, a seguito di una frana, è in corso la messa in sicurezza delle ripe a monte dell'arteria regionale di collegamento denominata "Agerolina", chiusa dal 6 marzo. I disagi, al momento, continuano.