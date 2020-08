Caggiano, al via i lavori alle Gallerie D’Ambrosio e Sigillitto

Nuovi lavori di miglioramento della sicurezza stradale sulla SP 442, a Caggiano, per le due gallerie D’Ambrosio e Sigillitto. “Gli interventi - ha detto il presidente della Provincia, Michele Strianese - avranno inizio il 31 agosto pv e dovranno essere terminati, come da cronoprogramma di progetto, entro 60 giorni, cioè entro il 1 ottobre. Innanzitutto nella Galleria D’Ambrosio verranno avviati i lavori di ripristino e di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione e lavori di segnaletica di sicurezza e preavviso, per l’importo complessivo di 88.170,50 euro".

Contestualmente, si procederà agli interventi di manutenzione degli impianti tecnologici delle Gallerie D’Ambrosio e Sigillitto, per l’importo di 37.952,03 euro. I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno.

Parla Strianese