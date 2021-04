“Valorizzazione, riqualificazione e ricomposizione botanica": l'avviso pubblico per l'intervento a Salerno

E' stato pubblicato l'avviso pubblico per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione e l’esecuzione dell’intervento di “Valorizzazione, riqualificazione e ricomposizione botanica" del Giardino della Minerva. Il sorteggio è in programma mercoledì 28 aprile alle ore 11 e sarà effettuato on line utilizzando la pagina Blia.it/estrazioni/

Per ulteriori info: Clicca qui