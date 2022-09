Gioi Cilento, al via i lavori di messa in sicurezza

Cosegnati i lavori di riqualificazione del piano viabile e regimentazione acque nel tratto della strada provinciale 370 ricadente nel Comune di Gioi Cilento, per un importo netto di 40.246,93 euro.

Parla Strianese

“L’intervento - ha detto il presidente Michele Strianese – è stato consegnato in queste ultime e si tratta di manutenzione straordinaria prevista da Accordo Quadro Area 2 Comparto 4. Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità", ha concluso.