Impianti sportivi a Salerno: Avella annuncia lavori per 160 mila euro, intanto Cammarota chiede massima capienza all'Arechi

Lavori per 160 mila euro agli impianti sportivi cittadini: lo annuncia il consigliere comunale Gennaro Avella, nella qualità di presidente della IV Commissione Consiliare Permanente Sport, Politiche Giovanili e Innovazione comunica. “È stata pubblicata la determinazione numero 624 attraverso la quale il Comune prevede l’impegno di spesa di circa 160mila euro per gli interventi relativi alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti sportivi. - ha detto Avella - Risultato significativo raggiunto grazie alla volontà del sindaco Vincenzo Napoli che ha immediatamente accolto e rese operative le sollecitazioni della IV Commissione Consiliare Permanente Sport, Politiche Giovanili e Innovazione, particolarmente attenta in ogni suo membro. Risultato significativo reso quindi tecnicamente possibile dal certosino lavoro dell’Ufficio Direzione del Settore Strutture Comunali e dell’Ufficio Gestione Impianti Sportivi. Uffici diretti dall’ingegnere Luigi Mastrandea pronti all’elaborazione del progetto definitivo”.

I dettagli

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguarderanno lo stadio Arechi, lo stadio Vestuti, la piscina Simone Vitale, il Palatulimieri, il campo Settembrino, il campo De Gasperi e il Palasilvestri. La spesa prevista ammonta esattamente a 159.436,59 (IVA compresa". La procedura di trattativa diretta sarà espletata tramite il sistema MePA.

Cammarota sull'Arechi

Intanto, il presidente della Commissione Trasparenza, Antonio Cammarota ha convocato nei prossimi giorni il responsabile dell’ufficio manutenzione impianti sportivi del Comune di Salerno: "Lora è solenne per la Salernitana, la nuova gestione sta facendo di tutto per mantenere la squadra e la città nella massima serie, c’è bisogno che anche le istituzioni facciano la loro parte e che lo stadio Arechi sia ampliato alla massima capienza possibile”. “A quanto pare per l’ampliamento della capienza dello stadio occorre che il Comune trasmetta nuova documentazione alla commissione prefettizia - continua Cammarota - e per l’apertura della curva Nord è necessario istituire i tornelli non ancora realizzati, per cui è opportuno che l’amministrazione renda conto dei tempi e delle cose da fare”.