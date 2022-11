Raccolta differenziata, partono i lavori all'impianto di alluminio e carta a Casal Velino

E' prevista per domani (venerdì 18 novembre), in località Vallo Scalo del comune di Casal Velino, alle 12.30, la cerimonia di consegna dei lavori, all’impresa aggiudicataria dell’appalto, per l’intervento di riammodernamento dell’impianto di selezione di carta, cartone, plastica, acciaio e alluminio proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

I dettagli

L’impianto era chiuso da sette anni e non più funzionante. L’Eda Salerno, in accordo con il Comune, ha presentato un progetto che è stato finanziato dalla Regione. A lavori ultimati l’impianto sarà gestito da Ecoambiente Salerno Spa e servirà i Comuni dell’area sud dell’Ato Salerno. All’incontro porterà i saluti istituzionali Silvia Pisapia, sindaca di Casal Velino; interverranno Vincenzo Petrosino, presidente di Ecoambiente, e Giovanni Coscia, presidente di Eda Salerno. Concluderà Fulvio Bonavitacola, vice presidente della Regione Campania e assessore all’ambiente. Sarà l’occasione per illustrare alla stampa le caratteristiche tecniche e le potenzialità dell’impianto e i riflessi occupazionali ed economici dell’intervento.