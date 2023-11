Messa in sicurezza ad Amalfi: lavori interrotti per maltempo, la strada resta chiusa

Ancora chiusa la statale 163 ad Amalfi. Dopo la caduta del masso di ieri, infatti, sono ripresi sin dal primo mattino e proseguiti per più di cinque ore, per poi essere tuttavia interrotte a causa del maltempo. Pertanto la strada resterà chiusa. Continuano, dunque, i disagi per gli automobilisti che si trovano a percorrere quel tratto di strada.