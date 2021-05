Liceo Sabatini-Menna: lavori quasi completati

Quasi ultimati i lavori per le nuove aule del liceo Sabatini-Menna negli ex locali dei Giudici di Pace. La Provincia di Salerno sta proseguendo l'intervento nei locali che il Comune ha messo a disposizione perché possano esservi allocati aule e laboratori del Liceo artistico.

“Grazie al Comune di Salerno che ha reso disponibili i locali di via Pietro da Acerno, già sede della sezione staccata dei Giudici di Pace del Tribunale di Salerno, abbiamo potuto avviare i lavori che ci permettono di destinare qui aule e altri spazi del Liceo artistico Sabatini-Menna che attualmente sono ospitati nella sede succursale presso l’edificio di via Costa.

Per questi lavori abbiamo stanziato una somma pari a 150.000,00 euro per le opere di adeguamento edilizio ed impiantistico. L’intervento è stato finanziato con fondi del MIUR (decreto MIUR del 29 luglio 2020 n. 77) ed è coordinato dal settore Edilizia scolastica e Patrimonio, diretto da Angelo Michele Lizio, con il supporto del consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica Antonio Sagarese. Per noi è prioritaria la fruizione in sicurezza degli ambienti scolastici con l’obiettivo di tutelare il fondamentale diritto allo studio per i nostri ragazzi, con la consapevolezza anche che ogni cantiere aperto ci consente di promuovere sviluppo e occupazione in un momento particolarmente delicato come questo".