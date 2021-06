Sarno, lavori alla succursale di Episcopio del Liceo Tito Lucrezio Caro

Al via, presso la succursale di Episcopio del Liceo Tito Lucrezio Caro di Sarno, i “Lavori di manutenzione degli edifici scolastici per aumentare i livelli di sicurezza e fronteggiare l’emergenza da Covid-19” previsti per le scuole ricadenti nell’Area Centro Nord. “Alla succursale di Episcopio del Liceo Caro di Sarno - ha detto il presidente Michele Strianese - abbiamo avviato i lavori di impermeabilizzazione dei terrazzi di copertura. Le infiltrazioni interessavano anche gli infissi, pertanto abbiamo iniziato anche i lavori di manutenzione sulle finestre esistenti. Anche questo intervento fa parte dell’appalto complessivo finanziato con fondi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020, per un importo pari a 1 milione di euro".

I dettagli

Le attività sono coordinate dal settore Edilizia scolastica e Patrimonio, diretto da Angelo Michele Lizio, con il supporto del consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica Antonio Sagarese. Prioritaria, per Strianese, "la fruizione in sicurezza degli ambienti scolastici con l’obiettivo di tutelare il fondamentale diritto allo studio per i nostri ragazzi. E non ultimo, ogni cantiere aperto ci consente di promuovere sviluppo e occupazione in un momento particolarmente delicato come questo, di ripartenza".