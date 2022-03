Al via il restyling del centro e del lungomare San Marco, ad Agropoli

Al via il prossimo lunedì 21 marzo i lavori di restyling del centro cittadino e del lungomare San Marco di Agropoli. Alle ore 17, è in programma la posa della prima pietra. Le opere, programmate già nei mesi scorsi, consentiranno di procedere al rifacimento dei Giardini “Caduti di Nassiriya”, alla riqualificazione della fontana, alla sistemazione dell'arredo urbano nell’isola pedonale. Non solo: nell’ambito del medesimo intervento, infatti, verrà garantita anche la messa in sicurezza del marciapiede del lungomare San Marco, che a causa dell'usura necessitava di interventi di manutenzione.

Parla il sindaco Adamo Coppola