Manutenzione del "verde" al Molo Manfredi di Salerno: operai al lavoro

Lavori di manutenzione in corso al Molo Manfredi. Come mostrano le foto di Antonio Capuano, operai in azione per la “manutenzione straordinaria delle opere a verde e di sistemazione di arredo delle aree del Molo Manfredi” disposta dall’Autorità di sistema portuale mar tirreno centrale per complessivi 131.134,12 euro. E' previsto il rifacimento delle aiuole (con la collocazione anche di alberi ma con fusto basso) e dell’impianto di irrigazione.