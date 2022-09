Lavori urgenti di manutenzione, erogazione idrica sospesa a Salerno: la mappa dei disagi

Salerno Sistemi ha comunicato che per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria in Via Picentino si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 09 alle ore 14 di venerdì 23 settembre.

Le aree interessate

Queste le strade coinvolte: via Picentino; via Gianpaolo della Lama; via Case rosse dal civ. 35 ad incrocio via della Lama. "Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla".