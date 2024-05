Al via i lavori di manutenzione straordinaria e gli interventi di ripristino alla Km.ca 5x430 della SR ex SS 447 nel Comune di Ascea. Il progetto, a cura della Provincia, prevede lavori di demolizione e messa in sicurezza della carreggiata, con il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso e segnaletica stradale.