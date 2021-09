Altavilla Silentina, al via i lavori di messa in sicurezza sulla strada provinciale 174

In corso, le opere di messa in sicurezza della SP 174 in territorio comunale di Altavilla Silentina. “La Provincia di Salerno - ha detto il presidente Michele Strianaese - in sinergia con l'Amministrazione Comunale, ha programmato questo intervento che consiste nel rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale della SP 174 e di altre strade provinciali che attraversano il territorio comunale".

La nota

Anche ad Altavilla Silentina non si realizzavano interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade provinciali da tantissimi anni. La Provincia continua ad intervenire su tutti i territori per migliorare la sicurezza della nostra rete viaria.