Al via i lavori a Roccadaspide: tutto pronto per la messa in sicurezza

Tutto pronto per i lavori di potenziamento e messa in sicurezza della SP 11/A e SP 11/B a Roccadaspide, per un importo netto di 415.398,33 euro.

Il commento

“L’intervento - ha commentato il presidente Michele Strianese – viene consegnato presumibilmente lunedì 10 ottobre e prevede la realizzazione di marciapiedi, di impianto di illuminazione e sistema di smaltimento acque piovane. Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola".