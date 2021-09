Trentinara: al via la messa in sicurezza, parla il presidente della Provincia

La Provincia consegna oggi i lavori urgenti per la messa in sicurezza, mediante ricostruzione delle opere di sostegno della sede stradale della SP 13 al km 12+300, a Trentinara. Insieme al presidente della Provincia, sono presenti il sindaco e il consigliere regionale Luca Cascone, presidente della IV Commissione - Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti.

L’intervento di Trentinara nello specifico riguarda il recupero e la messa in sicurezza di un ponte sulla SP 13 e viene finanziato per 934 mila euro grazie al protocollo d’intesa fra Regione Campania e Provincia di Salerno per la “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale”.

Grazie al sostegno della Regione Campania del Presidente Vincenzo De Luca riusciamo ad aprire nuovi cantieri per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.