Messa in sicurezza, al via i lavori a Valva, Montecorvino Pugliano e Vibonati

La Provincia di Salerno consegna altri tre interventi di miglioramento della sicurezza stradale. Il primo riguarda la SP 9/b al tratto inn. SP 429 (Ponte Oliveto) nel Comune di Valva, per un importo netto di euro 60.762,02. Il secondo è previsto sulla SP 28 nel Comune di Montecorvino Pugliano, per un importo di 94.618,11 euro. La terza consegna lavori invece riguarda la SP 54 nel Comune di Vibonati, per un importo di 72.923,88 euro.

I dettagli

“I lavori -ha detto il presidente della Provincia, Michele Strianese - vengono consegnati in queste ore e prevedono per Valva la messa in sicurezza del piano viabile della SP 9/b al tratto inn. SP 429 (Ponte Oliveto), per Montercorvino Pugliano la sistemazione di tratti saltuari della SP 28 e per Vibonati il miglioramento della sicurezza della SP 54, dal Km 3+750 al Km 6+500 (loc. Santa Lucia), con rifacimento del tappetino d’usura e della segnaletica orizzontale. Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola", ha concluso.