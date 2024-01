Lavori in corso a Roscigno, Palmieri: “Priorità è la messa in sicurezza del territorio”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sono molteplici gli interventi in corso sul territorio comunale di Roscigno ed a breve ne partiranno altri. Si è inteso intervenire soprattutto sulla messa in sicurezza del territorio.

Di seguito l’elenco degli interventi



1)Intervento di ripristino Vallone Maiuri

2)Intervento in località Sant’Andrea per la mitigazione del rischio idrogeologico

3) Intervento nel centro abitato per la mitigazione del rischio idrogeologico

4) Intervento per riqualificazione casa di riposo

Inoltre sono stati aggiudicati i lavori sulla strada Fangiola, sulla strada San Francato e sulla strada Santa Barbara oltre a quelli di intervento e ripristino su fognatura Tufalo.

Infine la prossima settimana partirà l’intervento sull’edificio che ospiterà il futuro museo archeologico. "Se vogliamo fare turismo e vogliamo proporre il nostro territorio come riferimento storico e culturale - chiosa il sindaco di Roscigno Pino Palmieri - la prima cosa è metterlo in sicurezza".