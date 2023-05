Lavori fermi sulla Mingardina, interviene Salvini: "Chiamerò le istituzioni locali, bisogna fare presto"

Sulla situazione di stallo creatasi a livello locale riguardo ai lavori fermati sulla Mingardina a Camerota, dopo il crollo delle settimane scorse, oggi è intervenuto al Senato direttamente il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini rispondendo ad una interrogazione presentata dal senatore di Forza Italia Francesco Silvestro su sollecitazione del del coordinatore di Forza Italia Giovani Cilento Pasquale Dell’Omo. Il leader della Lega si è detto pronto a fare la sua parte per sbloccare la situazione di stallo creatasi dopo le polemiche tra Comune e Soprintendenza: "Posso chiamare il sindaco, il presidente della Provincia, l'Ente Parco e il sovrintendente, chiedendo di mettersi d'accordo e di fare in fretta". "Questa interrogazione mi fa essere sempre più convinto che la reintroduzione di Province, vere, elette direttamente dai cittadini, con denari, potere e competenze, possa servire".

