Camerota, lavori al Mingardo per 10 milioni di euro: approvati

Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai “Lavori di messa in sicurezza e adeguamento del tratto di strada provinciale SP562 adiacente Cala del Cefalo-Cala Finocchiara che costituisce il principale supporto alle attività turistiche del litorale di Camerota”, dall'amministrazione comunale di Camerota. Redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale per una spesa complessiva di € 9.980.000. Il finanziamento arriva dalla Regione Campania.

L'accordo

La promessa è stata strappata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta direttamente al governatore Vincenzo De Luca, quando, a luglio scorso, in occasione dell’inaugurazione dell’impianto di depurazione, il presidente della Campania si recò a Camerota. Scarpitta accompagnò De Luca proprio lungo la strada che costeggia la Cala del Cefalo, dove il mare, attraverso un’attività erosiva costante, ha messo a dura prova la sede stradale. L’intervento è stato inserito nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2021/2023. Ora si attende il decreto di finanziamento per dare via al progetto definitivo e all’opera.