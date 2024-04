Strada del Mingardo, M5S Campania: “Lavori illegittimi, bene la sentenza del Tar”

“Come Movimento 5 stelle esprimiamo soddisfazione per la recente sentenza del Tar in merito al costone di falesia finito in polvere in prossimità della spiaggia del Mingardo a Marina di Camerota. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha rigettato integralmente il ricorso presentato dal Comune di Camerota contro la Soprintendenza che aveva chiesto l'immediata sospensione dei lavori".