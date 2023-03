Intervento sul Mingardo: dopo lo stop, gli operai tornano al lavoro

Riprendono, i lavori sulla strada del Mingardo: in vista delle festività pasquali, infatti, il Comune di Camerota conferma il suo impegno per accelerare il completamento dell'intervento, rendendo il tratto nuovamente fruibile. Il sindaco Mario Scarpitta, ieri, ha emesso un’ordinanza urgente per l’avvio dei lavori: operai di nuovo al lavoro, dunque, con il disgaggio delle rocce pericolanti, a cui seguirà la pulizia della carreggiata dal materiale e il suo ripristino.

"È doveroso mettere fine a questa gigantesca macchina del fango costruita ad hoc per arrecare danni alla popolazione, all’intero indotto economico del nostro Comune, oltre che per minare in modo pericoloso la sicurezza e l’incolumità di cittadini e turisti. - aveva osservato qualche giorno il primo cittadino di Camerota - Chi ha firmato gli esposti, chi ha presentato interrogazioni parlamentari, non si è documentato a fondo e ha riportato notizie che non corrispondono al vero. Nessuno ha mai pensato di intaccare e danneggiare la falesia che sovrasta la strada in località cala del Cefalo. I lavori, sin dall’inizio, hanno interessato semplicemente una vecchia frana che, dopo sopralluoghi e foto rilievi, si è constatato fosse in procinto di crollare e riportava diverse lesioni molto pericolose. Proseguiamo con impegno e sacrifici a lottare per il bene e la difesa di questa terra ma soprattutto per l’intera collettività. Sono sicuro, come abbiamo già fatto in precedenza, che lottando, remando tutti nella stessa direzione e dimostrando ancora una volta trasparenza e verità, riusciremo a superare anche questa", ha concluso Scarpitta.