Moio della Civitella, conclusi i lavori di messa in sicurezza della SR 488

Conclusi, i lavori di miglioramento della sicurezza stradale sulla SR ex SS 488, ricadenti nel comune di Moio della Civitella, per l’importo netto di 81.398,82 euro. “I lavori sono terminati nei giorni scorsi - ha detto il presidente Michele Strianese – e si trattava della sistemazione di un versante in frana. Abbiamo quindi provveduto alla rimozione del dissesto causato dal movimento franoso, abbiamo realizzato gabbionate e proceduto con la risagomatura del piano viabile. Quindi abbiamo finito con la segnaletica orizzontale e verticale".

I dettagli

Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del consigliere delegato alla Viabilità, Carmelo Stanziola.