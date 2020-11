Salerno: un grande cantiere aperto, lavori e restyling in città

Salerno assomiglia ad un grande cantiere aperto, nonostante il Covid: da un lato, la draga in azione anche di domenica, nei pressi del molo Ponente.

Poi, sul Molo Manfredi, la riqualificazione della pavimentazione, con i marciapiedi in pietra lavica. Ancora, ad abbellire l'aspetto della zona, aiuole e nuovi pali luce in acciaio. Inoltre, già posizionati i containers sul molo, per i lavori dall'imboccatura del porto. Tanta curiosità.

Foto di Antonio Capuano





