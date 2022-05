San Marzano sul Sarno, al via i lavori sul ponte della SP 5

Continuano i lavori per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza. “Da tempo abbiamo avviato un monitoraggio - ha spiegato il presidente Michele Strianese – attivato dal nostro settore Viabilità e Trasporti in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno, per analizzare in maniera puntuale le condizioni dei ponti e dei viadotti di competenza dell’Ente. Ad una fase iniziale di censimento di circa 800 ponti presenti sul territorio provinciale, ha fatto seguito una successiva fase di valutazione delle condizioni strutturali dei ponti stessi, al fine di creare una classifica di priorità degli interventi da programmare e realizzare".

Il monitoraggio

Dunque, al via al monitoraggio del ponte appartenente alla SP 5, Ponte Americano (Bellini), nel Comune di S. Marzano sul Sarno. Si tratta di una verifica accurata resa possibile anche grazie alla presenza del Consorzio di Bonifica che ha messo a disposizione una barca a motore e i propri tecnici. Tutte le attività sono coordinate dal Settore Viabilità, diretto da Domenico Ranesi con il supporto del consigliere provinciale delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. "Lavoriamo in stretta sinergia istituzionale, grazie anche all'impegno dell’On. Piero De Luca che ha seguito personalmente l’assegnazione delle risorse per la messa in sicurezza dei nostri ponti", ha concluso Strianese.