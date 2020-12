Lavori a Nocera Superiore, intervento in via di ultimazione per il Ponte Asa di Pontecagnano

Lavori in corso nel nostro territorio. In particolare, la Provincia di Salerno prosegue in queste ore, nell'ambito della realizzazione della Strada Alternativa alla SS 18 nell'Agro Sarnese-Nocerino, il rifacimento del piano stradale di via Santa Maria delle Grazie a Nocera Superiore.

Parla il presidente della Provincia, Michele Strianese

“Questo tratto stradale lungo circa 2 km, connette la porzione già realizzata della Strada Alternativa alla SS 18 con il viadotto da realizzarsi per il collegamento con la SS 266 Statale Nocerina. I lavori in corso consistono, nello specifico, nella realizzazione delle zanelle - latistanti la strada e utilmente collegate alle caditoie per l'allontanamento della piattaforma stradale - e nel completo rifacimento del pacchetto di pavimentazione stradale, comprensivo della segnaletica orizzontale e verticale. L’intervento è coordinato dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. Ogni cantiere aperto, non solo permette la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma promuove anche sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”

Pontecagnano

Intanto, a Pontecagnano, i lavori sul Ponte Asa della SP 175 saranno completati entro la prossima estate. Partiranno in primavera la manutenzione straordinaria e l'adeguamento sismico del viadotto sul torrente Asa, lungo la S.P. 175, e di miglioramento di Via Pompei. A decretarlo la Provincia di Salerno che, di concerto con il Comune di Pontecagnano Faiano, da mesi sta interessandosi alla risoluzione di due importanti problemi collegati alla viabilità. Il primo riguarda il ponte ubicato nella zona del litorale Magazzeno, per il quale era stata richiesta e poi approvata dalla Soprintendenza dei Beni Culturali, la ricostruzione della struttura in materiale legnoso posta sulla pista ciclabile. Quindi è stata indetta la gara per l’appalto dei lavori, per l’ammontare di ben seicentoquarantamila euro tesi a ripristinare lo stato di vivibilità della Litoranea. Il secondo riguarda invece il rifacimento e la messa in sicurezza di Via Pompei, a cui sono destinati oltre un milione e trecentomila euro. Il progetto renderà fruibile un’arteria di importante collegamento fra la zona collinare e quella pianeggiante.

L'intervento del Presidente Strianese

“La Provincia di Salerno ha fatto uno sforzo straordinario per il miglioramento e la messa in sicurezza della SP 175, sia in merito al viadotto sul torrente Asa che per la riqualificazione di via Pompei (SP 28). È ovviamente una scelta politica importante, che ci permette di investire in tutto due milioni di euro messi a disposizione dal nostro Bilancio per riportare alla normalità una zona strategica della Litoranea. A parte gli ostacoli oggettivi dovuti all’emergenza epidemiologica, non abbiamo perso un solo giorno in questo percorso. In totale collaborazione con il Comune di Pontecagnano, abbiamo lavorato rispettando i tempi tecnici e le sinergie istituzionali. Sicuramente entro la prossima estate completeremo tutti i lavori riconsegnando ai residenti e ai commercianti una mobilità sicura e migliorata. Li ringrazio per i sacrifici e i disagi che hanno saputo affrontare e mi auguro che l’economia dell’area possa ripartire più solida, anche grazie a questo intervento coordinato dal nostro settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno.”