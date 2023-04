Nocera Superiore: al via i lavori lungo la SP4

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sono iniziati stamane, con l’impresa incaricata da Gori, i saggi lungo la SP4 nel tratto di via Federico Ricco che attraversa Nocera Superiore. Si tratta di un primo step di lavoro, propedeutico per i due successivi interventi: la realizzazione della rete fognaria, l’ammodernamento della rete idrica e la nuova pavimentazione stradale.

L'obiettivo è avere una viabilità completa sul tratto di strada risolvendo problemi radicali.

La viabilità, in questa prima fase di lavoro, è disciplinata da impianti semaforici provvisori, nelle more di un Piano Traffico dedicato che sarà strutturato per i passaggi successivi al fine di limitare al minimo i disagi alla circolazione. L’avvio, stamane, dei saggi sulla rete idrica esistente arriva a pochi giorni di distanza dall’incontro operativo che il Sindaco Giovanni Maria Cuofano ha tenuto proprio sul posto con i tecnici delle imprese esecutrici degli interventi per conto di Gori e Provincia.

«Dopo tanti confronti oggi siamo nella fase pienamente operativa – dichiara il primo cittadino – ma l’Amministrazione non si è limitata a far intervenire la Provincia, ma ha chiesto all’ente gestore, ovvero a chi gestisce i sottoservizi, di operare sulla rete idrica su un tratto di strada che, come via Indipendenza, né è sprovvisto. Questo è un intervento che guarda, in concreto, alla tutela dell’ambiente e dà la possibilità a tanti fabbricati di allacciarsi correttamente in fogna e adeguarsi alle attività di depurazione. In sintesi – chiude Cuofano – l’intervento complessivo concordato con gli operatori, su via Ricco, risponde alla linea operativa dell’Amministrazione adottata ogniqualvolta abbiamo richiesto intervenuti a gestori esterni o quando siamo intervenuti noi in maniera diretta: e cioè intervenire una volta sola ed in maniera risolutiva». Proprio sulla rete fognaria, l’Amministrazione si è spesa per finanziare, insieme all’EIC (Ente Idrico Campano) i lavori già in corso su via delle Libertà, sugli altri tratti della provinciale che arrivano a Camerelle comprese le “cupe” che interessano questa strada.