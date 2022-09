Novi Velia, al via i lavori di messa in sicurezza

Consegnati i lavori di manutenzione straordinaria previsti dall’Accordo Quadro Area 2, Comparto 3, consistenti nel ripristino del manto stradale di alcuni tratti della SP 224 e della SP 117 ricadenti nel comune di Novi Velia, per un importo netto di 40.698,60 euro.

Le dichiarazioni

“L’intervento - ha detto il presidente Michele Strianese - verrà consegnato presumibilmente lunedì 12 settembre p.v. e consiste nella sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile con rifacimento della segnaletica orizzontale sulla SP 224 al Bivio della SP 117 all’altezza del Fiume Torna. Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. Apriamo altri cantieri, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori", ha concluso.