Parcheggi in piazza Cavour: aperta una nuova area di cantiere, ecco perchè

In corso, i lavori per la realizzazione dei parcheggi e dei box interrati in piazza Cavour. E' stata aperta anche una nuova area di cantiere. Risultano, dunque, due le aree che ospitano gli operai, di fronte al Palazzo della Provincia, per verificare la presenza di ordigni bellici. L'intervento continua.

Foto di Antonio Capuano

Gallery