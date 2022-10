Intanto, prosegue l'intervento presso il parco giardino orientale che è quasi ultimato. Prende forma Torre Chiara ed anche la nuova piazza in pietra lavica e pietra del Cilento. Cresce la curiosità.

Al via i lavori al parco del Mercatello: il restyling è iniziato nel settore Ovest, come mostrano gli scatti di Antonio Capuano.

Lavori in città: al via il restyling al parco del Mercatello, intervento in corso al parco giardino orientale