Al via il restyling del Parco del Mercatello: 4.602.526,79 euro dalla Regione, tutte le novità

Al via, oggi, i lavori di riqualificazione al parco del Mercatello di Salerno. Ad inaugurarli, il sindaco Vincenzo Napoli, l'assessore comunale all'Ambiente Massimiliano Natella e il presidente della commissione Ambiente, Arturo Iannelli, alla presenza di numerosi consiglieri comunali. Ha dato forfait all'ultimo momento, invece, il Governatore Vincenzo De Luca che avrebbe dovuto presiedere l'appuntamento con la stampa. La Regione finanzierà l'intervento per 4.602.526,79 euro (con i fondi del programma Porr Fesr Campania 2014/2020 ndr) : in 300 giorni, si concluderanno i lavori che interesseranno un lotto funzionale alla volta, consentendo così al polmone verde della città di restare accessibile.

Le novità

I dettagli del restyling, con tanto di pannelli, sono stati illustrati stamattina nel corso di un incontro con la stampa in loco: in particolare, il laghetto artificiale verrà trasformato in una grande foglia calpestabile con un roseto che avrà anche la funzione di solarium, il piccolo corso d’acqua interno diventerà una aiuola, mentre una nuova area verde sorgerà dove attualmente c'è la sosta dei camper. Annunciate anche una ludoteca all'aperto con arredi e giochi, un’area dedicata alla sosta, allo sport e ai piccoli eventi all’aperto, oltre che la riattivazione e la manutenzione delle tre fontane, delle panchine, dell’impianto di irrigazione e del verde. Tanta curiosità, dunque, per quello che sarà il nuovo volto del parco del Mercatello.