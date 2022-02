Ai nastri di partenza, i lavori per la realizzazione del Parco urbano sul Corso Principe Amedeo, a Cava dei Tirreni. Transennato parte del parcheggio.

I dettagli

Per non arrecare disagi ai commercianti, in ogni caso, monteranno le transenne solo presso alcuni tratti del parcheggio solo a tratti. Il costo dei lavori è pari a 2.120.725, 50 euro.

Foto di Antonio Capuano