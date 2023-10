Salerno, al via il restyling della pavimentazione sotto ai portici di Piazza Mazzini

Intervento di restyling sotto ai portici di Piazza Mazzini a Salerno. Come mostrano le foto di Antonio Capuano, a seguito dei lavori di ristrutturazione di un palazzo, sta per essere riqualificata totalmente anche la pavimentazione situata sotto agli storici portici, dove vi sono anche diverse attività commerciali. Quella attuale, che sta per essere completamente rimossa, risale infatti a moltissimi anni fa.