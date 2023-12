Salerno, in fase di ultimazione i lavori per la nuova piazzetta sul lungomare

Sono in fase di ultimazione i lavori di riqualificazione dell’area tra la Casa dell’Ex Combattente e il Teatro Pasolini. Questa mattina - come mostrano le foto di Antonio Capuano - operai al lavoro per il completamento della pavimentazione in pietra lavica etnea.

L'area in questione, che si trova nei pressi del Lungomare e del Crescent, sarà totalmente riqualificata.