Pellezzano, conclusa la manutenzione in località Grotte: parla il sindaco

Sono stati eseguiti, in località Grotte a Pellezzano, i lavori di manutenzione straordinaria di un’area a ridosso di un canale nel quale si era formato un accumulo di sterpaglie ed erba alta, che impediva il normale deflusso dell’acqua piovana provocando anche il deposito di rifiuti ed altri materiali. Così, nei giorni scorsi, grazie alla collaborazione della Comunitá Montana Irno Solofrana, è stato avviato questo importante intervento di pulizia e messa in sicurezza dell’area che ricade in Località Grotte, al confine con il Comune di Baronissi, che ha permesso di liberare il passaggio del canale e rendere più agevole ogni tipo di operazione, anche in prospettiva futura.

Parla il sindaco Francesco Morra

“Ringrazio gli operai della Comunità Montana e il Presidente Antonio Rescigno per aver collaborato ad eseguire questo importante intervento, da anni atteso dai residenti di Località Grotte. L’obiettivo è ripristinare il decoro, la pubblica igiene e la sicurezza. Il lavoro di questi giorni ed il recente intervento di rifacimento dell’asfalto che ha interessato la principale arteria che attraversa l’area in questione, confermano la nostra massima attenzione alle istanze provenienti da tutto il territorio Comunale. Infine, stiamo lavorando al progetto per bypassare il passaggio a livello che ricade proprio in Località Grotte, il quale è spesso motivo di disagi e rallentamenti”. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Proprio in merito alla stesura del progetto per bypassare il passaggio a livello, l’Ente ha dato incarico a una squadra di tecnici per valutare la migliore soluzione da adottare per aggirare l’ostacolo, che potrebbe essere la realizzazione di una strada alternativa che si collega con località Grotte, area residenziale e sede di alcuni impianti sportivi dove si praticano varie discipline. In ultimo, sul fronte della manutenzione della viabilità comunale, si ricordano i lavori di sistemazione e manutenzione delle strade territoriali per un importo pari a 700.000 euro (Fondi PO FESR 2014/2020 provenienti dalla Regione Campania), alcuni già eseguiti e altri in attesa di realizzazione per consegnare alla Comunità strade con tutti i criteri di massima sicurezza.