La città che cambia: quasi completato l'intervento in piazza Alario, al via i lavori dell'Autorità Portuale

Verso l'ultimazione, i lavori in piazza Alario dove ci sarà la nuova pavimentazione in pietra lavica etnea. In corso, anche il rifacimento delle aiuole.

Gli altri lavori

Intanto, iniziano i lavori di manutenzione della durata di 4 anni, per l'autorità portuale, presso le strutture marittime. Stamattina, in particolare, un mezzo meccanico ha provveduto a rimuovere uno scoglio.

Foto di Antonio Capuano