Disagi per i lavori a piazza San Francesco a Cava, FdI chiede spiegazioni a Senatore

“L’area di piazza San Francesco, uno dei luoghi più significativi ed emblematici di Cava de' Tirreni, è stata recintata dal 1° settembre per la realizzazione del progetto di riqualificazione con annesso il sottostante parcheggio interrato. Da informazioni ricevute da residenti e cittadini, i lavori sono inspiegabilmente fermi e pare che la causa di tale stallo sia dovuta a problematiche di tipo statico e al pericolo che le palificazioni necessarie per la realizzazione del parcheggio sotterraneo possano determinare lesioni ai palazzi viciniori e ai portici, con seri rischi di stabilità”. A dichiararlo sono il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Italo Cirielli insieme al coordinatore cittadino Luigi Napoli e al vice coordinatore Marco Senatore.

Le criticità

I tre esponenti cavesi del partito di Giorgia Meloni spiegano: “La chiusura del parcheggio, in concomitanza a quello del Trincerone, sta creando notevoli disagi ai residenti, nonché danni economici ai commercianti e ai titolari degli esercizi pubblici della zona, ancor più in previsione dell’avvicinarsi del periodo natalizio notoriamente più favorevole alle vendite. La lentezza dei lavori e la mancanza di nuove aree di sosta stanno mettendo in ginocchio l’economia della città, costringendo sin da ora alcune realtà commerciali a chiudere i battenti, per non parlare delle difficoltà degli abitanti nel trovare un parcheggio. Spesso sono costretti a lasciare le auto a km di distanza dalle loro abitazioni. Se per iniziare in lavori occorrono più di due mesi, non osiamo immaginare quanto dureranno e quali saranno i ritardi sulla tabella di marcia!”. In ragione di ciò il consigliere Cirielli, quale rappresentante in Consiglio comunale del coordinamento cavese di Fratelli d’Italia, ha presentato un’Interrogazione al sindaco, Vincenzo Servalli, e all’assessore ai Lavori Pubblici Nunzio Senatore, in cui Fratelli d’Italia chiede formalmente i motivi dei ritardi e affinché mettano a conoscenza la città del cronoprogramma dei lavori, delle tecniche utilizzate per la palificazione e degli interventi previsti nel progetto per garantire la stabilità dei palazzi adiacenti, ma anche dello storico porticato.