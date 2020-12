Porto di San Marco di Castellabate: al via i lavori, finanziamento per oltre 5 milioni

Al via, il cantiere per la riqualificazione del Porto di San Marco di Castellabate. Gli interventi sono stati finanziati con oltre 5 milioni di euro dalla Regione Campania, attraverso i fondi destinati alla messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione turistico-economica del sistema portuale regionale. Lo scopo dell’intervento è rendere la struttura resistente ad eventi meteomarini straordinari, con opere strutturali per il rifioramento della mantellata del molo di sopraflutto. Operai specializzati su imbarcazioni da cantiere si sono messi a lavoro in questi giorni.

L’assessore delegato al Porto, Marco Di Biasi: