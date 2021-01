Discarica di Parapoti: scongiurata la diffida del Ministero dell’Ambiente

E' stata promossa per per l’avanzato stato dei lavori, la discarica Parapoti. La soddisfazione del presidente Strianese

La discarica di Parapoti è stata promossa per l’avanzato stato dei lavori. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta della Direzione Generale Ambiente della Commissione europea, infatti, ha convocato la riunione “pacchetto” concernente casi di pre-infrazione e infrazione in materia ambientale. All’incontro preparatorio tenuto in videoconferenza hanno partecipato, oltre a una delegazione della Direzione generale ambiente della Commissione europea, le Regioni e gli Enti locali interessati per la verifica dello stato delle procedure di infrazione in materia ambientale.

Parla il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese