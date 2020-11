Lavori sull'A2, lungo l'ex raccordo e tra Cologna e Pellezzano: chiusa una carreggiata fino al 7 dicembre

Disagi, per gli automobilisti. L'Anas, lungo il tratto iniziale del tracciato dell’Autostrada A2 (tratto ex raccordo Sa-Av), ha in corso lavori di straordinaria manutenzione per l’adeguamento e la riqualificazione delle barriere di sicurezza stradali bordo ponte e spartitraffico centrale. Per via delle riduzioni del traffico previste con la “Zona Rossa”, dunque, la società ha disposto i lavori di riqualificazione dei guardrail anche nel tratto stradale compreso fra lo sbocco (lato Salerno) della Galleria Cologna (Km 5,200 circa) e la località Stella del Comune di Pellezzano (Km 5,800 circa).

Le disposizioni

Fino al 7 dicembre, quindi, chiusa la carreggiata Sud dell’autostrada A2 fra i Km 4,700 e 6,000 ca, con istituzione del doppio senso di circolazione (una corsia per senso di marcia) sulla adiacente carreggiata Nord, a seguito dell’istruttoria svolta dalla Prefettura di Salerno con il coinvolgimento del comune capoluogo, dei comuni di Baronissi, Fisciano, Mercato San Severino e Pellezzano e degli organi di Polizia Stradale. E' stata condivisa la necessità di procedere nel più breve tempo possibile alla realizzazione di interventi per la sicurezza lungo l'arteria strategica per la nostra provincia.