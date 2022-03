Lavori alla rete fognaria: scatta il divieto di transito in via Nicolodi

Per effettuare lavori di manutenzione straordinaria alla rete fognaria gestita dalla società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., nel quartiere Gelso, è stato istituito con ordinanza del Comune di Salerno n° 133 del 4 marzo scorso, il divieto di transito per tutti i veicoli in via Aurelio Nicolodi (tratto compreso tra via G. Costa e via delle Terme) dalle 14 alle 19 di giovedì 10 marzo 2022.