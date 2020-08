Giffoni: al via i lavori di sistemazione dell'alveo del Rio Secco

Riflettori puntati sulla cura del territorio e sul rispetto dell’ambiente, a Giffoni Valle Piana. Sono iniziati i lavori di sistemazione dell’alveo del Rio Secco. Nelle frazioni Curticelle e Santa Caterina si sta procedendo alla riqualificazione e messa in sicurezza dell’alveo, delle rispettive briglie e delle gabbionate. A questo seguirà un lavoro di indagine geognostica per analizzare il sottosuolo con rilevamenti nelle due frazioni citate prima, con successiva asportazione del materiale litoide presente in eccesso. Il progetto permetterà di risolvere un problema atavico per i cittadini delle frazioni superiori sia dal punto di vista ambientale, in virtù delle piene che nel corso dei decenni hanno creato non pochi danni, che dal punto di vista idrogeologico.

Parla il sindaco Antonio Giuliano